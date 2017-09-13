Американцев заставят удалить антивирус «Лаборатории Касперского»

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США призвало все государственные учреждения страны в течение 90 дней удалить любые продукты антивирусной компании «Лаборатория Касперского». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства в среду, 13 сентября.

Согласно сообщению, госучреждения должны в течение 30 дней выявить, какие продукты компании используются в офисах, и в течение 60 дней разработать план по их удалению.

В качестве причины министерство указывает риски информационной безопасности. Данные компьютеров с установленными программами «Лаборатории Касперского» могут быть использованы для кибератак злоумышленников, говорится в заявлении.

«Департамент обеспокоен связью между некоторыми сотрудниками "Касперского" и российской разведкой и другими государственными органами, а также требованиями российского законодательства, которые позволяют российским спецслужбам запрашивать или привлекать помощь от "Касперского" и перехватывать коммуникации, проходящие через российские сети», — отметили представители ведомства.

В конце июня агенты Федерального бюро расследований (ФБР) посетили не менее 10 сотрудников «Лаборатории Касперского», проживающих в США. Тогда в спецслужбе отмечали, что не имеют претензий к сотрудникам антивирусной компании и пытались выяснить, какую информацию антивирус может передавать в Россию.