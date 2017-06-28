Агенты ФБР нагрянули домой к сотрудникам «Лаборатории Касперского»

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) посетили не менее десяти сотрудников «Лаборатории Касперского», проживающих в США. Об этом сообщает NBC News.

По его информации, сотрудники ФБР в рамках проводимого ими расследования побывали в нескольких домах сотрудников компании на Восточном и Западном побережьях США в конце рабочего дня во вторник, 27 июня.

Неизвестно, есть ли связь между внезапными визитами и расследованием бюро о потенциальном вмешательстве России в президентские выборы в США. Тем не менее, по словам журналистов NBC News, американские власти уже давно проявляют интерес к деятельности «Лаборатории Касперского».

В ФБР отметили, что у них нет претензий к сотрудникам антивирусной компании. Агенты просто собирали факты о том, как проходит рабочий процесс в «Лаборатории Касперского», а именно: какие данные о работе в США передаются в Россию.

В ответ на это представители компании заявили, что она не имеет связей ни с одним государством и никогда не будет заниматься кибершпионажем в пользу какой-либо страны. «Наша компания имеет 20-летнюю практику в индустрии безопасности и всегда соблюдала самые высокие этические нормы», — отметили в «Лаборатории Касперского».

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. Американские журналисты и чиновники утверждали, что они якобы похитили корреспонденцию демократов, позже выложенную в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва отрицает подобные обвинения.