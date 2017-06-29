В США потребовали запретить военным пользоваться ПО «Лаборатории Касперского»

Министерству обороны США необходимо запретить пользоваться программным обеспечением компании «Лаборатория Касперского». С такой инициативой выступил комитет Сената Конгресса США по делам вооруженных сил, передает в четверг, 29 июня, Reuters.

Соответствующую поправку в проект бюджета вынесли на обсуждение в среду. Автором инициативы стала сенатор-демократ Джин Шахин. По ее словам «связь "Лаборатории Касперского" с Кремлем тревожит».

Конгрессмены и представители администрации президента США решили, что российской компании «нельзя доверять защиту чрезвычайно серьезной системы, тем более компьютерной сети, жизненно важной части национальной безопасности».

Законопроект должен быть утвержден Палатой представителей и Сенатом, после чего его необходимо подписать главе государства.

Ранее в среду сообщалось, что агенты Федерального бюро расследований (ФБР) посетили не менее десяти сотрудников «Лаборатории Касперского», проживающих в США. В ФБР отметили, что у них нет к ним претензий. Агенты просто собирали факты о том, как проходит рабочий процесс, а именно: какие данные о работе в Соединенных Штатах передаются в Россию.

В ответ на это представители компании заявили, что она не имеет связей ни с одним государством и никогда не будет заниматься кибершпионажем в пользу какой-либо страны.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. Москва это отрицает.