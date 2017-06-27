Геращенко обвинил российские спецслужбы в кибератаке на украинское правительство

Депутат Верховной Рады от «Народного фронта» Антон Геращенко обвинил российские спецслужбы в кибератаке на компьютеры украинского правительства. Такое заявление он сделал во вторник, 27 июня, в эфире телеканала «112 Украина».

«Целью данной кибератаки являются банки, СМИ, "Укрзализниця", "Укртелеком"», — сказал политик. По его мнению, это «еще один пример использования кибератак в гибридной войне против нашей страны».

Вирус-шифровальщик атаковал компьютеры украинского правительства 27 июня. За доступ к информации хакеры потребовали плату: 300 долларов в биткоинах. Ранее во вторник стало известно об аналогичных проблемах в компьютерных системах ряда предприятий и организаций, — в частности, «Укрэнерго», «Киевэнерго» и всех отделений экспресс-доставки «Новая почта». С проблемами также столкнулись Ощадбанк, Укрсоцбанк, Укргазбанк, ОТП Банк и ПриватБанк. По информации Национального банка Украины, вирус называется Petya.

Rambler News Service со ссылкой на Лабораторию Касперского сообщает, что вирус использует поддельную электронную подпись Microsoft.

Ранее в этот же день Геращенко, комментируя взрыв машины в центре Киеве, в результате которого погиб полковник украинской разведки Максим Шаповал, заявил, что за этим могут стоять российские спецслужбы.

В мае украинские власти обвинили Россию в кибератаке на сайт президента страны Петра Порошенко. Москва опровергла свою причастность к этому.