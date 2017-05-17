Кремль отверг обвинения Киева в кибератаках на сайт Порошенко

Обвинения в причастности России к кибератакам на сайт президента Украины Петра Порошенко безосновательны, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 17 мая.
По словам Пескова, на это указывает отсутствие с украинской стороны какой-либо конкретики. «А на фоне принятых вчера решений украинской стороны лишний раз демонстрирует оголтелую русофобскую направленность политики Киева», — подчеркнул официальный представитель Кремля.
16 мая заместитель главы администрации президента (АП) Украины Дмитрий Шимкив заявил, что официальный сайт главы украинского государства во второй половине дня подвергся организованной DDoS-атаке с сервисов «Яндекса» и «ВКонтакте».
Ранее во вторник стало известно, что Порошенко утвердил новый пакет антироссийских санкций. Ограничения предполагается наложить, в частности, на Mail.Ru Group, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Кроме того, будут заблокированы сервисы «Яндекса» и ограничено вещание нескольких телекомпаний.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя санкции, напомнил о принципе взаимности. При этом он уточнил, что пока не знает, какие контрмеры будут приняты.