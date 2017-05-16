В администрации Порошенко заявили о DDoS-атаке на его сайт

Заместитель главы администрации президента (АП) Украины Петра Порошенко Дмитрий Шимкив заявил, что официальный сайт главы государства подвергся организованной DDoS-атаке с сервисов «Яндекса» и «ВКонтакте». Сообщение опубликовано в Twitter-аккаунте АП Украины.

«С 15:15 мы видим ответ россиян на указ президента, где упомянуто закрытие доступа к российским социальным сетям. Интернет-сайт президента подвергается организованной атаке — мы видим имитацию переходов и DDoS-атаку с ресурсов "Яндекса" и "ВКонтакте", что создает искусственный трафик, чтобы скачать и "положить" серверы», — говорится в сообщении.

Материалы по теме «"ВКонтакте" для русских» Как украинцы отреагировали на запрет российских социальных сетей

Ранее 16 мая президент Украины Петр Порошенко утвердил новый пакет антироссийских санкций. В рамках ограничений, наложенных на Mail.Ru Group, под запрет попали «ВКонтакте» и «Одноклассники». Более того, заблокированы все сервисы «Яндекса», ограничено вещание и заблокированы активы телекомпаний «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «Звезда», «НТВ-Плюс», ТНТ, ОТР и РЕН ТВ. Запрет введен сроком на три года.

Ограничительные меры введены в рамках вступления в силу решения Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер».

Позже в Интернет-ассоциации Украины признались, что ограничение доступа к российским ресурсам, против которых были введены санкции, технически невозможно.