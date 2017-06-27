Украинские предприятия и банки подверглись массовой атаке хакеров

Национальный банк Украины (НБУ) сообщил о мощной хакерской атаке на финансовые компании и предприятия в стране. Заявление опубликовано на официальном сайте банка.

По данным НБУ, несколько предприятий финансового сектора на данный момент не обслуживают клиентов и фиксируют проблемы с осуществлением банковских операций.

УНИАН сообщает, что злоумышленники проникли в компьютерные системы предприятий «Укрэнерго» и «Киевэнерго». Кроме того, из-за атаки хакеров прекратили свою работу все отделения экспресс-доставки «Новая почта». Агентство со ссылкой на украинские СМИ уточнило, что с проблемами также столкнулись Ощадбанк, Укрсоцбанк, Укргазбанк, ОТП Банк и ПриватБанк.

«Через массированную атаку вируса Petya.A на наши информационные системы отделения и контакт-центр "Новая почта" временно не могут обслуживать клиентов», — говорится в сообщении компании в Facebook. Об аналогичных проблемах сообщила компания «Укртелеком».