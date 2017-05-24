В украинской армии при помощи НАТО сформируют киберподразделение

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) формируется специальное киберподразделение. Об этом в среду, 24 мая, заявил министр обороны страны Степан Полторак, передает «Интерфакс-Украина».

«Советник от НАТО помогает нам создавать такую структуру в Минобороны, пока что это на уровне совещательной помощи, но я надеюсь, что будет еще и материальная (...) Работа по созданию такого подразделения уже идет», — рассказал глава военного ведомства.

В апреле Полторак обвинил Россию более чем в семи тысячах кибератак на Украину. Никаких доказательств он не привел.

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В феврале Служба безопасности Украины обвинила российских хакеров в попытках помешать работе государственной системы — Госказначейства, Минфина и Нацбанка. В свою очередь зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил все подобные заявления «отправлять в спам».

В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия непричастна к хакерским атакам в какой-либо стране.