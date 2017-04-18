ФБР научилось вычислять педофилов с помощью торрентов

Федеральное бюро расследований США (ФБР), предположительно, использует модифицированные торрент-клиенты, чтобы идентифицировать пользователей, загружающих и распространяющих детскую порнографию. Об этом сообщает издание TorrentFreak.

На данный момент сотрудники бюро активно осваивают отслеживание пользователей BitTorrent. В распоряжении издания оказался обвинительный акт с подписью спецагента следственного отдела Министерства внутренней безопасности США. В нем подробно изложен порядок использования популярного торрент-трекера.

В документах указывается, что преступники используют файлообменную сеть для загрузки противоправного контента. В то же время у ФБР имеется некая улучшенная версия BitTorrent-клиента, которая способна не только загрузить файл, но и отследить IP-адрес, с которого скачиваются незаконные материалы.

Издание подчеркивает, что попавший к журналистам акт — первый случай поимки педофила с применением модифицированного торрент-клиента.

В начале апреля стало известно, что ФБР платило сотрудникам американской компании Best Buy за поиск детской порнографии на компьютерах клиентов. Как отмечается в материале издания, ведомство переводило деньги работникам техподдержки сети магазинов Geek Squad (один из принадлежащих Best Buy брендов), которые брали в ремонт компьютеры американцев. Сотрудники проверяли их на наличие детского порно, составляли отчет и отправляли полученные данные спецагентам.