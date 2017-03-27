Американские хакеры загрузили детское порно на компьютер президента Чехии

Президент Чехии Милош Земан рассказал, что год назад, когда он находился в своей летней резиденции в замке Ланы, его компьютер был взломан хакерами из американского штата Алабама. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Frekvence-1.

По словам главы государства, он обнаружил на своем компьютере материалы с детской порнографией и обратился за помощью к специалистам Пражского града, чтобы привлечь виновников к ответственности. Выяснилось, что файлы были залиты американскими хакерами, поэтому преследование киберпреступников оказалось невозможным. Кроме того, нужно учитывать, что эти хакеры могли осуществлять атаку через посредников, добавил президент.

В конце января издание Neovlivní сообщало, что хакерской атаке подверглись серверы чешского министерства иностранных дел. Неизвестные украли информацию из почтовых ящиков главы чешского МИД Лубомира Заоралека и его заместителей.

Земан — третий президент Чехии и первый президент, избранный посредством всенародных выборов. Вступил в должность президента 8 марта 2013 года.