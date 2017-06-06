Пользователей сети рассмешило задержание ФБР «Победителя Реальности»

В сети обсуждают задержание сотрудниками ФБР тайного информатора СМИ Риэлити Виннер (на русском ее имя переводится как «Победитель Реальности»). Об этом сообщает The Wrap.

Издание отмечает, что несмотря на серьезные обвинения в адрес девушки, интернет больше волнует ее имя и фамилия, которые и стали поводом для многочисленных шуток в Twitter.

Некоторые пользователи отмечают, что, если бы происходящее было будущей книгой, то ее вообще бы не напечатали.

«Презентация книги: "И тогда информатор оказывается женщиной по имени Риэлити Виннер («Победитель Реальности»)". — Это самый дурацкий поворот сюжета. Убирайтесь из моего офиса"»

«Ее зовут Победитель Реальности? Тогда для Трампа это будет сложный выбор: помиловать, потому что он любит Победителей, или отвергнуть, поскольку он не может выдержать Реальности».

«Когда осознаешь, что Трамп может быть повержен кем-то с именем Победитель Реальности».

25-летняя Виннер работала в компании Pluribus International Corporation и обладала наивысшим допуском к гостайне. По данным американских властей, девушка вынесла секретные документы, касающиеся расследования ЦРУ, ФБР и АНБ о «хакерских атаках из Москвы» и итогах выборов, отсканировала их и отправила в СМИ.

WikiLeaks утверждает, что девушку вычислили спецслужбы по вине неизвестного работника издания The Intercept, который передал властям распечатку секретного документа. За раскрытие его личности информаторский сайт объявил награду в 10 тысяч долларов.