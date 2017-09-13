В «Лаборатории Касперского» прокомментировали обвинения США в шпионаже

Антивирусная компания «Лаборатория Касперского» отвергла обвинения Министерства внутренней безопасности (МВБ) США в попытках кибершпионажа и агрессивной деятельности в киберпространстве. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе компании в среду, 13 сентября.

«"Лаборатория Касперского" никогда не помогала и не будет помогать правительству ни из одного государства мира в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве. Мы разочарованы, что частная компания может считаться виновной без доказательств, под давлением текущей геополитической ситуации», — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что не было предоставлено никаких доказательств о причастности компании к шпионажу, а «все обвинения основываются на ложных утверждениях и некорректных выводах, включая претензии к законодательному регулированию России, которое якобы может влиять на компанию, и заявления по поводу политических рисков».

Также в «Лаборатории Касперского» указали, что продолжат работу с МНБ США, так как компания уверена, что дальнейшее расследование подтвердит необоснованность предъявленных обвинений.

Ранее в среду МВБ США призвало все государственные учреждения страны в течение 90 дней удалить любые продукты антивирусной компании «Лаборатория Касперского». Согласно сообщению ведомства, госучреждения должны в течение 30 дней выявить, какие продукты компании используются в офисах, и в течение 60 дней разработать план по их удалению. В качестве причины министерство указывает риски информационной безопасности.

В конце июня агенты Федерального бюро расследований (ФБР) посетили не менее 10 сотрудников «Лаборатории Касперского», проживающих в США. Тогда в спецслужбе отмечали, что не имеют претензий к сотрудникам антивирусной компании и пытались выяснить, какую информацию антивирус может передавать в Россию.