«Лаборатория Касперского» объяснила информацию о сотрудничестве с ФСБ

«Лаборатория Касперского» опровергла информацию о разработке секретной системы отражения DDoS-атак для ФСБ. Об этом во вторник, 11 июля, рассказала «Ленте.ру» представитель компании.

По ее словам, «Лаборатория Касперского» сотрудничает с правоохранительными органами разных странах мира, в том числе и российскими, проводя техническую экспертизу и анализ вредоносного софта при расследовании киберинцидентов. В компанию никогда не поступал официальный запрос от ФСБ с предложением создать защиту от DDoS-атак или принять участие в проекте по ее разработке.

При этом собеседник объяснила, что «Лаборатория Касперского» инвестировала в разработку соответствующего решения после того, как некий «российский орган по борьбе с киберпреступлениями» сообщил о растущей угрозе DDoS-атак.

В компании также отметили, что арестованный по делу о госизмене сотрудник Руслан Стоянов был соучредителем стартапа по разработке технологий для защиты от DDoS-атак, которые были приобретены «Лабораторией Касперского» и доработаны до полноценного решения.

Ранее во вторник Bloomberg Businessweek сообщил, что «Лаборатория Касперского» по заказу ФСБ разработала секретную систему защиты от DDoS-атак, устанавливающую местонахождение хакеров. По данным журналистов, компания давно поддерживает с ведомством тесные неофициальные отношения. К примеру, она не только вычислила ряд хакеров, но и участвовала в рейдах против них.