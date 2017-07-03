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«Лаборатория Касперского» заявила о готовности раскрыть исходные коды властям США

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Антивирусная компания «Лаборатория Касперского» готова раскрыть исходные коды своих программ американским властям. Об этом Associated Press рассказал основатель и исполнительный директор компании Евгений Касперский.

«Если США это нужно, мы раскроем исходный код», — отметил он и заявил о готовности дать показания в Конгрессе.

Касперский также подчеркнул, что компания занимается исключительно вопросами кибербезопасности, но власти некоторых неназванных государств пытались склонить ее к нелегальной хакерской деятельности.

Кроме того, он признал, что в «Лаборатории Касперского» работают экс-сотрудники российских спецслужб, использующие свои связи в государственном секторе для повышения объемов продаж. Однако структура компании не позволяет им злоупотреблять полномочиями.

В конце июня агенты ФБР посетили не менее 10 проживающих в США сотрудников «Лаборатории Касперского». В бюро отметили, что у них нет претензий к работникам компании, а агенты хотели узнать, какие данные о работе в США передаются в Россию.

Члены спецкомитета по разведке Конгресса США ведут независимое расследование по поводу хакерского вмешательства России в выборы президента США. Американские журналисты и чиновники утверждают, что злоумышленники якобы похитили корреспонденцию демократов, позже выложенную в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва отрицает подобные обвинения.

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