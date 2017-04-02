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Бывший советник Трампа отчитался о получении денег от российских компаний

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Майкл Флинн (на переднем плане) со своим сыном
Майкл Флинн (на переднем плане) со своим сыном

Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в Белый дом и правительственное Управление по этике новый отчет о своих доходах. Как сообщает The Washington Post (WP), в нем, в отличие от декларации, которую Флинн подал в феврале за несколько дней до отставки, содержатся сведения о получении платежей от российских компаний.

По данным WP, из документа следует, что бывший советник Дональда Трампа получил 45 тысяч долларов от телеканала RT за выступление на мероприятии в Москве в декабре 2015-го, посвященном десятилетию вещания. Также Флинну были перечислены вознаграждения за сотрудничество со структурами грузового авиаперевозчика «Волга-Днепр» и IT-компании «Лаборатория Касперского».

В предыдущей декларации Флинн указывал, что получил деньги за публичные выступления, но подробно не объяснял, от каких именно компаний.

Всего за 2016 год он заработал как минимум 1,3 миллиона долларов, пишет WP. Около 830 тысяч из этой суммы приходятся на консалтинговую фирму отставного генерал-лейтенанта Flynn Intel Group.

30 марта сообщалось, что Флинн решил дать показания о связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией в обмен на иммунитет от уголовного преследования. Соответствующие переговоры ведутся с ФБР и представителями комитета по разведке Конгресса.

Флинн подал в отставку с поста советника президента США по национальной безопасности 13 февраля. В заявлении об увольнении говорилось, что он предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. На его место был назначен генерал Герберт Реймонд Макмастер.

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