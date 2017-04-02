Бывший советник Трампа отчитался о получении денег от российских компаний

Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в Белый дом и правительственное Управление по этике новый отчет о своих доходах. Как сообщает The Washington Post (WP), в нем, в отличие от декларации, которую Флинн подал в феврале за несколько дней до отставки, содержатся сведения о получении платежей от российских компаний.

По данным WP, из документа следует, что бывший советник Дональда Трампа получил 45 тысяч долларов от телеканала RT за выступление на мероприятии в Москве в декабре 2015-го, посвященном десятилетию вещания. Также Флинну были перечислены вознаграждения за сотрудничество со структурами грузового авиаперевозчика «Волга-Днепр» и IT-компании «Лаборатория Касперского».

В предыдущей декларации Флинн указывал, что получил деньги за публичные выступления, но подробно не объяснял, от каких именно компаний.

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Всего за 2016 год он заработал как минимум 1,3 миллиона долларов, пишет WP. Около 830 тысяч из этой суммы приходятся на консалтинговую фирму отставного генерал-лейтенанта Flynn Intel Group.

30 марта сообщалось, что Флинн решил дать показания о связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией в обмен на иммунитет от уголовного преследования. Соответствующие переговоры ведутся с ФБР и представителями комитета по разведке Конгресса.

Флинн подал в отставку с поста советника президента США по национальной безопасности 13 февраля. В заявлении об увольнении говорилось, что он предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. На его место был назначен генерал Герберт Реймонд Макмастер.