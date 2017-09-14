Захарова прокомментировала отказ США от продукции «Лаборатории Касперского»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв Министерства внутренней безопасности (МВБ) США ко всем государственным учреждениям страны в течение 90 дней удалить любые продукты антивирусной компании «Лаборатория Касперского» из-за подозрений в шпионаже. Свое мнение она выразила в Facebook.

«СМИ: "Министерство внутренних дел США заявляет, что продукция "Касперского" представляет угрозу безопасности". Вот и вся добросовестная конкуренция в трех строчках», — написала Захарова.

Ранее в среду «Лаборатория Касперского» отвергла обвинения МВБ США в кибершпионаже и агрессивной деятельности в киберпространстве. «"Лаборатория Касперского" никогда не помогала и не будет помогать правительству ни из одного государства мира в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве. Мы разочарованы, что частная компания может считаться виновной без доказательств, под давлением текущей геополитической ситуации», — сообщили в пресс-службе компании.

13 сентября МВБ США призвало все государственные учреждения страны в течение 90 дней удалить любые продукты антивирусной компании «Лаборатория Касперского». Согласно сообщению ведомства, госучреждения должны в течение 30 дней выявить, какие продукты компании используются в офисах, и в течение 60 дней разработать план по их удалению. В качестве причины министерство указывает риски информационной безопасности.

В конце июня агенты Федерального бюро расследований (ФБР) посетили не менее 10 сотрудников «Лаборатории Касперского», проживающих в США. Тогда в спецслужбе отмечали, что не имеют претензий к сотрудникам антивирусной компании и пытались выяснить, какую информацию антивирус может передавать в Россию.

