Россия оказалась главной целью китайских хакеров

Эксперты в области интернет-безопасности заметили активизацию китайскоговорящих хакеров и их нацеленность на Россию. Об этом говорится в отчете «Лаборатории Касперского».

Согласно информации, предоставленной в отчете «Лаборатории глобальных исследований и анализа» (GReAT) за третий квартал 2017 года, 10 из 24 спланированных атак связаны с группировками, говорящими на китайском языке.

Кроме того, специалисты заметили, что таргетированные нападения связаны с государственными проектами России. Так, в июле была обнаружена атака IronHusky на российские и монгольские авиакомпании. Перед этим страны договорились о сотрудничестве по нескольким проектам, касающимся воздушной обороны Монголии.

Другая кибератака была зафиксирована во время переговоров России и Индии в атомном секторе. Еще одно нападение, в ходе которого были скомпрометированы популярные программы Netsarang и CCleaner, специалисты связывают с попыткой злоумышленников проникнуть в корпоративные сети российских компаний.

В октябре правительство США опубликовало совместный отчет ФБР и Министерства внутренней безопасности, в котором рассказало об увеличении числа хакерских атаках в отношении энергетических компаний и промышленных предприятий.