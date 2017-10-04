Раскрыты подробности массового взлома электронной почты Yahoo

Компания Oath в свежем отчете раскрыла масштабы хакерской атаки 2013 года на пользователей электронной почты Yahoo.

Выяснилось, что взломщики украли втрое больше паролей, чем предполагалось, — около трех миллиардов.

От крупнейшей атаки пострадали все аккаунты, которые действовали в 2013 году. Это практически каждый человек, у которого когда-либо была учетная запись электронной почты Yahoo.

Ранее сообщалось, что жертвами стали около миллиарда пользователей, их точное число выяснилось только сейчас.

«Расследование, проведенное внешними судебными экспертами, установило, что все учетные записи пользователей Yahoo пострадали от взлома в августе 2013 года», — отметили в компании. Специалисты считают, что столь масштабная атака стала возможна из-за того, что информация, полученная хакерами, была защищена устаревшим методом шифрования.

«Среди похищенных данных также обнаружились секретные вопросы и запасные почтовые ящики, что облегчило взлом сети из разных аккаунтов, принадлежащих одним и тем же пользователям», — говорится в сообщении.

В Oath — такое название Yahoo получила после прошлогодней покупки сервиса компанией Verizon — пока не прокомментировали новые данные, пишет Motherboard. Представители Verizon от комментариев отказались, назвав текст заявления исчерпывающим.