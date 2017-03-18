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Обвиненный во взломе Yahoo россиянин оказался сотрудником «Ренессанс Капитала»

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Сотрудник ФСБ Игорь Сущин, которого в США обвиняют во взломе аккаунтов Yahoo, работал в структурах инвестиционного банка «Ренессанс Капитал», принадлежащего миллиардеру Михаилу Прохорову. Об этом изданию «Коммерсантъ» рассказал источник на рынке информационной безопасности.

По его словам, Сущин занимал в одной из структур должность руководителя управления безопасности и в период с 2015 по 2016 год взламывал почтовые ящики высокопоставленных сотрудников инвестбанка. В пресс-службе «Ренессанс Капитала» подтвердили, что мужчина действительно работал в «Ренессанс Брокере», но 16 марта трудовой договор с ним был разорван.

В пресс-службе отметили, что ничего не знают «о каких-либо обвинениях в уголовных правонарушениях в связи с трудовой деятельностью Игоря Сущина» в компании. «Мы не получали никаких запросов от каких-либо компетентных органов в отношении предполагаемого случая, узнав о последнем из сообщений СМИ. ООО “Ренессанс Брокер” готово сотрудничать с любым расследованием в порядке, установленном применимым законодательством», — сказал представитель «Ренессанс Капитала». На вопрос о том, знали ли в инвестбанке, что Сущин является сотрудником ФСБ, он не ответил.

Как пишет «Коммерсантъ», в обвинительном заключении, опубликованном американским Минюстом, говорится, что Сущин был внедрен в инвестбанк в качестве «прикомандированного сотрудника». В апреле 2015-го он якобы поручил Дмитрию Докучаеву (сотрудник ФСБ, также обвиняемый во взломе Yahoo) получить доступ к аккаунтам Yahoo и Google одного из членов совета директоров финансовой организации, его супруги, секретаря и одного из высокопоставленных сотрудников. Сделать это удалось, в частности, благодаря фишинговым письмам, имитировавшим послания от Федеральной налоговой службы России.

В то же время источник газеты в структурах ОНЭКСИМа (также принадлежит Прохорову) усомнился, в том, что Сущин, несмотря на занимаемую им должность, имел прямой доступ к клиентским счетам.

15 марта Минюст США выдвинул обвинения в отношении четырех граждан России по подозрению во взломе аккаунтов Yahoo. Речь идет о разыскиваемых ФБР хакерах Алексее Белане и Кариме Баратове, а также сотрудниках ФСБ Докучаеве и Сущине. По данным ФБР, Баратова, который имеет канадский паспорт, уже арестовали в Торонто. Докучаев же с декабря 2016-го находится в СИЗО в Москве по обвинению в государственной измене. Где находятся Сущин и Белан, пока не известно.

16 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала от Вашингтона официальной информации от властей США по делу о взломе аккаунтов Yahoo.

«Ренессанс Капитал» — инвестиционный банк, принадлежащий группе ОНЭКСИМ Михаила Прохорова. Бизнесмен также занимался проектом «Ё-мобилей», был основателем партии «Гражданская платформа» и руководил партией «Правое дело». В начале 2015-го он заявил, что оставляет политическую деятельность.

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