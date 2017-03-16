Песков отреагировал на сообщения о причастности россиян к взлому Yahoo

Москва не получала информации от властей США по делу о взломе аккаунтов на сайте Yahoo. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 16 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы узнали об этой ситуации из СМИ. Насколько нам известно, по официальным каналам какой-либо информации мы не получали, поэтому, к сожалению, не владеем деталями», — сказал официальный представитель Кремля. Он отметил, что публикации не следует воспринимать как официальные обвинения.

Песков также подчеркнул, что Россия готова сотрудничать с Соединенными Штатами в вопросе обеспечения кибербезопасности, о чем заявляла неоднократно. «Считаем, что в наше время это одна из приоритетных задач», — добавил он.

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Накануне, 15 марта, сообщалось, что Минюст США выдвинул обвинения в отношении четырех граждан России по подозрению во взломе аккаунтов Yahoo. Отмечалось, что речь идет о разыскиваемых ФБР хакерах Алексее Белане и Кариме Баратове, а также сотрудниках ФСБ Дмитрии Докучаеве и Егоре Сущине.

Представители обвинения утверждают, что они якобы взламывали аккаунты компании и получали доступ к конфиденциальной информации американцев и россиян. Речь также идет в том числе о взломе почтового сервиса Yahoo.

В США неоднократно обвиняли российских хакеров в причастности к вмешательству в президентскую кампанию. По предположениям представителей администрации бывшего президента США Барака Обамы и американских спецслужб, в июле они взломали серверы Национального комитета Демократической партии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс. Кроме того, высказывались подозрения, что Россия могла попытаться повлиять на процесс голосования путем взлома счетных машин. Москва все обвинения последовательно опровергала.