Постпред США при ООН призвала не доверять России

Постпред США при ООН Никки Хейли считает, что не стоит легкомысленно относиться к российской угрозе. Об этом она заявила телеканалу NBC News в среду, 15 марта.

«Отнеситесь к этому серьезно. Мы не можем доверять России. Мы никогда не должны доверять России», — отметила Хейли. В связи с чем она высказала такую точку зрения не уточняется. При этом телеканал отмечает, что ее мнение расходится с позицией президента США Дональда Трампа, который выступал за налаживание отношений с Москвой.

Кроме того, сообщается, что слова Хейли прозвучали через несколько часов после того, как Минюст США выдвинул обвинения в отношении четырех россиян, подозреваемых во взломе аккаунтов сайта Yahoo. Речь идет о разыскиваемых ФБР хакерах Алексее Белане и Кариме Баратове, а также сотрудниках ФСБ Дмитрии Докучаеве и Егоре Сущине.

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Американские политические деятели неоднократно называли Россию угрозой США. 28 февраля такое заявление сделал кандидат на пост главы национальной разведки США Дэн Коутс в ходе слушаний в Конгрессе по своей кандидатуре, до него аналогичную позицию высказал Джеймс Мэттис во время беседы с сенаторами в ходе процедуры его утверждения на должность министра обороны. 5 января сенатор-республиканец Линдси Грэм упрекнул Трампа в том, что тот осознает все внешние угрозы, за исключением тех, которые исходят от Москвы.