США выдвинули обвинения во взломе Yahoo против четырех россиян

Минюст США выдвинул обвинения в отношении четырех россиян, подозреваемых во взломе аккаунтов сайта Yahoo. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства в ходе пресс-конференции.

Речь идет о разыскиваемых ФБР хакерах Алексее Белане и Кариме Баратове, а также сотрудниках ФСБ Дмитрии Докучаеве и Егоре Сущине. По словам представителей обвинения, хакеры якобы занимались взломом компаний и получали доступ к конфиденциальной информации граждан США и России. Фигуранты подозреваются в том числе к причастности к взлому почтового сервиса Yahoo.

Материалы по теме Девочка и два вора Из-за кого Вашингтон ввел новые санкции и выслал российских дипломатов

По данным ФБР, Баратова, который имеет канадский паспорт, уже арестовали в Торонто.

В понедельник, 13 марта газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что «самый разыскиваемый хакер в мире» Евгений Богачев может быть связан с российскими спецслужбами. Богачев и Белан числятся в розыске на территории США с конца 2016 года.

В сентябре 2016 года руководство Yahoo сообщило о том, что в 2014 году произошел взлом 500 миллионов аккаунтов. В результате были похищены данные об именах пользователей, адресах их электронной почты и паролях. В декабре выяснилось, что в действительности пострадали более миллиарда юзеров.