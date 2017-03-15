В США из Норвегии экстрадирован подозреваемый в киберпреступлениях россиянин

Из Норвегии в США экстрадирован гражданин России, обвиняемый в киберпреступлениях. Об этом сообщается на сайте американского Минюста.

По данным ведомства, Марк Вартанян, также известный как Kolypto, подозревается в том, что разрабатывал, совершенствовал и поддерживал вредоносное программное обеспечение, названное «Цитадель».

Уточняется, что Вартанян предстал перед федеральным судом после его экстрадиции из Норвегии в декабре 2016 года.

Минюст пояснил, что комплекс «Цитадель» представляет собой набор вредоносных программ, предназначенный для заражения компьютерных систем и кражи учетных данных, финансовых учетных записей и личной идентифицирующей информации.

Начиная примерно с 2011 года «Цитадель» предлагалась на продажу на ограниченных для регистрации интернет-форумах, где общались на русском языке киберпреступники. Хакеры, использовавшие «Цитадель», проникали в компьютерные сети крупнейших финансовых и правительственных учреждений по всему миру, включая несколько финансовых учреждений в США. По оценкам отрасли, программа заразила около 11 миллионов компьютеров по всему миру, что повлекло ущерб в размере более 500 миллионов долларов.

По данным американских правоохранительных органов, на протяжении ряда предшествующих лет Вартанян, находясь на территории Украины и Норвегии, предположительно выкладывал многочисленные электронные файлы с компонентами вредоносной программы, обновлениями и патчами, а также информацией о клиентах.

Вартанян является вторым обвиняемым по делу о программе. 29 сентября 2015 года петербуржец Димитрий Белороссов после его признания в суде был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы.