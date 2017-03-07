Российский хакер Касперски погиб после неудачного прыжка с парашютом

Российский хакер Николай Лихачев, известный в сети под псевдонимами Крис Касперски и мыщъх, скончался в результате неудачного приземления после прыжка с парашютом в Деленде (штат Флорида). Об этом 6 марта сообщил лично знакомый с Касперски программист Александр Кулик, проживающий в США.

По словам Кулика, чтобы выяснить судьбу Лихачева, он позвонил в спортивный центр Skydive DeLand, где ему сказали, что хакер не выжил после прыжка с парашютом. «Мы с ним общались до того как он увлекся прыжками и практически переехал во Флориду. Ужасная новость», — заметил программист.

Как утверждается в материале News-Journal, инцидент, в результате которого, Касперски получил перелом левой ноги и черепно-мозговую травму, произошел 10 фервраля. В итоге скайдайвер попал в реанимацию местной больницы. Отмечается, что 40-летний Лихачев совершил более 200 успешных прыжков с парашютом.

Крис Касперски — хакер, IT-журналист, специалист по информационной безопасности и автор книги «Техника и философия хакерских атак». В 2010 году он переехал в США работать в компании Endeavor Security, позднее ставшей частью McAfee.