Умер создатель «Последнего героя» и «Жди меня»

После продолжительной болезни умер телевизионный продюсер Сергей Кушнерев. Об этом в Facebook сообщил гендиректор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов.

18 февраля сайт kp.ru сообщал, что Кушнерев был экстренно госпитализирован с инсультом. Врачи оценивали его состояние как стабильно тяжелое.

Кушнерев начинал карьеру в «Комсомольской правде», стоял у истоков создания «Новой газеты». В 1990-х годах по приглашению Александра Любимова занялся телепроектами. Кушнерев в течение 19 лет занимал пост главреда телекомпании «ВИД», был создателем программ «Жди меня» и «Последний герой».