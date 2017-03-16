Яровая отреагировала на призыв постпреда США при ООН не доверять России

За попытками представить Россию страной, не заслуживающей доверия, в действительности может скрываться желание оправдать собственные ошибки. Такое мнение высказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, комментируя заявление постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что Вашингтону не следует легкомысленно относится к якобы существующей российской угрозе, пишет «Парламентская газета», в четверг, 16 марта.

Яровая назвала высказывание Хейли самооправданием старых, ставших историческими ошибок американской внешней политики. По словам депутата, Россия была и остается принципиально последовательной в уважении суверенных прав народов, в борьбе с терроризмом и защите безопасности на основе международного права.

«А в вопросах глобальной безопасности очень важно следовать духу и принципам ООН, не тиражировать двойные стандарты подмены, а именно исполнять обязательства», — отметила депутат.

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Также она призвала США к адекватному и честному сотрудничеству с Россией и другими странами. «Стратегическое партнерство для наших стран видится лучше и взаимовыгоднее ремейка отношений с предыдущей администрацией США», — подчеркнула Яровая.

Хейли сообщила, что не стоит легкомысленно относиться к российской угрозе в интервью телеканалу NBC News 15 марта. «Отнеситесь к этому серьезно», — подчеркнула она. При этом телеканал отмечает, что мнение Хейли расходится с позицией американского президента Дональда Трампа, который выступал за налаживание отношений с Москвой.

Хейли сделала это заявление спустя несколько часов после того, как Минюст США выдвинул обвинения в отношении четырех россиян, подозреваемых во взломе аккаунтов сайта Yahoo. Речь идет о разыскиваемых ФБР хакерах Алексее Белане и Кариме Баратове, а также сотрудниках ФСБ Дмитрии Докучаеве и Егоре Сущине.