Арестованных офицеров ФСБ обвинили в госизмене

Сергею Михайлову, руководителю одного из подразделений центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ России, и его подчиненному Дмитрию Докучаеву предъявлено обвинение в государственной измене; в этом же обвиняется и бывший менеджер «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов. Об этом ТАСС сообщил адвокат Иван Павлов, представляющий интересы одного из фигурантов дела.

«Это единственная статья в деле, других обвинений нет», — отметил он, уточнив, что в расследовании фигурирует более трех человек.

Из представленных документов, по словам Павлова, также следует, что хакерская группа «Шалтай-Болтай» и ее лидер Владимир Аникеев не являются фигурантами данного дела.