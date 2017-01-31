Арестованных офицеров ФСБ обвинили в сотрудничестве с ЦРУ

Начальника отдела Центра информационной безопасности ФСБ России Сергея Михайлова и его заместителя Дмитрия Докучаева обвинили в сотрудничестве с ЦРУ США. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства не уточнил, действовали ли офицеры ФСБ напрямую или через посредников. Об их аресте стало известно в середине января.

«Всего по делу арестованы четыре человека, а в качестве соучастников фигурируют до восьми человек. Обвинение предъявлено только четверым, остальные могут отделаться статусом свидетеля», — отметил источник.

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По информации «Интерфакса», не подтвержденной официально, Михайлов и Докучаев — фигуранты по делу хакерской группировки «Шалтай-Болтай», также именующей себя «Анонимный интернационал». Группа действовала с 2013 года и специализировалась на взломе почтовых ящиков российских чиновников и публикации их переписки или продаже данных. Среди арестованных по обвинению в причастности к деятельности киберпреступников также фигурирует журналист Владимир Аникеев и бывший руководитель отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов.

Организатором хакерской группы следствие считает Аникеева. Он был взят под стражу в ноябре прошлого года, затем его арест был продлен до 8 марта 2017-го. Ему предъявлено обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (часть 3 статьи 272 УК РФ).

Еще один источник «Интерфакса» рассказал, что «темы хакерских атак и предательства как бы накладываются друг на друга по делу, но не пересекаются». «Каждый из фигурантов занимался своим делом — кто-то разрабатывал и применял схемы кибератак, а кто-то сотрудничал с иностранными спецслужбами. И эти направления шли параллельно и, как правило, не пересекались», — пояснил он.

Между тем адвокат по данному делу Иван Павлов в комментарии Rambler News Service заявил, что дело о государственной измене, в рамках которого под арест были взяты сотрудники ФСБ и «Лаборатории Касперского», к деятельности «Шалтай-Болтая» отношения не имеет.