Источник опроверг связь арестованных офицеров ФСБ с ЦРУ

В деле арестованных сотрудников Центра информационной безопасности ФСБ России не фигурирует Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США. Об этом сообщает в среду, 1 февраля, РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, сотрудники «действительно задержаны по подозрению в госизмене». «Предполагается, что, пользуясь служебным положением, они регулярно снабжали информацией представителей иностранных спецслужб, вероятно, именно американских», — отметил он. В то же время неизвестно, какие именно организации могли получать от них данные.
31 января источники сообщили «Интерфаксу», что начальник отдела Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев обвиняются в сотрудничестве с ЦРУ. Не уточнялось, действовали они напрямую или через посредников. Об их аресте стало известно в середине января.
Ранее также были арестованы журналист Владимир Аникеев и бывший руководитель отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов. По некоторым данным, все четверо причастны к деятельности хакерской группировки «Шалтай-Болтай», также именующей себя «Анонимный интернационал». По другой информации, дело о государственной измене, в рамках которого под арест были взяты сотрудники ФСБ и «Лаборатории Касперского», к киберпреступникам отношения не имеет.
Группа «Шалтай-Болтай» действовала с 2013 года и специализировалась на взломе почтовых ящиков российских чиновников и публикации их переписки или продаже данных. Организатором хакерской группы следствие считает Аникеева. Он был взят под стражу в ноябре прошлого года, затем его арест был продлен до 8 марта 2017-го.