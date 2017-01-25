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СМИ узнали об аресте топ-менеджера «Лаборатории Касперского» по делу о госизмене

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Глава отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов с декабря 2016 года находится под арестом в СИЗО «Лефортово». Об этом «Коммерсанту» рассказал источник, близкий к ФСБ. В пресс-службе компании подтвердили арест, подчеркнув, что расследование «ведется в отношении частного лица».

По данным издания, арест может быть связан с расследованием в отношении одного из заместителей главы центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ. Одновременно по тому же делу арестован и руководитель одного из подразделений ЦИБ Сергей Михайлов. Расследование ведется по подозрению в нарушении статьи 275 УК РФ («Государственная измена»).

По словам собеседников газеты, в числе прочего проверяются взаимоотношения ЦИБ с частными компаниями, которые сотрудничали с подразделением при проведении экспертиз по киберпреступлениям. Проверяется информация о якобы получении сотрудником ЦИБ денег от одной из иностранных организаций при посредничестве сотрудника некой российской компании в сфере информационной безопасности.

Отдел расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» с 2013 года сотрудничал с ФСБ и МВД в рамках анализа киберпреступлений и экспертного сопровождения уголовных дел в сфере кибербезопасности.

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