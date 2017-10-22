США пожаловались на кибератаки против энергетических и промышленных предприятий

Правительство США опубликовало совместный отчет ФБР и Министерства внутренней безопасности, в котором говорится о хакерских атаках в отношении энергетических компаний и промышленных предприятий. Об этом сообщает агентство Reuters.

По утверждению спецслужб, хакеры с мая проявляют повышенный интерес к объектам ядерной энергетики, авиации, водоснабжения, а также к ключевым производствам. Силовики заявили о ряде успешных кибервзломов, но не стали описывать конкретные случаи и их последствия.

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Отмечается, что любимым приемом хакеров остаются зараженные электронные письма и сайты, с помощью которых преступникам удается получить доступ к компьютерным сетям своих жертв.

7 сентября бюро кредитных историй Equifax сообщило о взломе своих серверов, в результате чего злоумышленники получили персональные данные 143 миллионов американцев. Благодаря «дыре» в системе безопасности сайта Equifax хакеры получили доступ к адресам, датам рождения, номерам социальной страховки и водительских удостоверений.

В январе была опубликована рассекреченная версия доклада спецслужб США, в которой утверждалось, что за хакерами, атаковавшими американские компьютерные системы во время предвыборной гонки, стоят российские власти, которые с помощью атак якобы желали повлиять на политический процесс в стране. В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва уже серьезно устала от обвинений и считает происходящее «охотой на ведьм».