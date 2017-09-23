США обвинили Россию в хакерских атаках на 21 штат на выборах 2016 года

Во время президентской кампании в США в 2016 году хакерским атакам со стороны России подвергся 21 штат. Об этом в субботу, 23 сентября, со ссылкой на источники в Министерстве внутренней безопасности (МВБ) США сообщает Reuters.

В МВБ не стали называть подвергшиеся атакам штаты, однако известно, что среди них есть Висконсин. Об этом рассказал администратор Электоральной комиссии Висконсина Майкл Хаас.

Reuters указывает, что якобы имеющим отношение к России хакерам удалось «просканировать подключенную к интернету и связанную с выборами избирательную инфраструктуру Висконсина, в попытке, вероятно, обнаружить конкретные уязвимости, такие как доступ к регистрационным базам данных избирателей». Отмечается, что попытки успехом не увенчались.

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Associated Press указывает, что хакерским нападениям также подверглись Алабама, Аляска, Аризона, Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Иллинойс, Айова, Мэриленд, Миннесота, Северная Дакота, Оклахома, Орегон, Техас и Вашингтон. Проникнуть в компьютерную инфраструктуру хакерам удалось только в Иллинойсе.

В январе была опубликована рассекреченная версия доклада спецслужб США, в которой утверждалось, что за хакерами, атаковавшими американские компьютерные системы во время предвыборной гонки, стоят российские власти, которые с помощью атак якобы желали повлиять на политический процесс в стране. В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва уже серьезно устала от обвинений и считает происходящее «охотой на ведьм».