В Москве заявили о запросе США по вмешательству в выборы 2016 года

Американские власти за неделю до президентских выборов в прошлом году обращались к Москве с запросом по поводу атаки якобы российских хакеров на сервер Демократической партии США. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказал заместитель секретаря Совбеза России Олег Храмов.

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По его словам, запрос поступил по созданному еще в 2013 году каналу о мерах доверия между Россией и США в сфере информационных и коммуникационных технологий. «Но прежде чем воспользоваться этими каналами, известные круги в США задействовали другой механизм — пропаганду», — посетовал Храмов.

Чиновник рассказал, что ответ американцам поступил сразу же, но не стал вдаваться в подробности, заявив, что «были даны исчерпывающие ответы, в том числе технического плана».

В январе была опубликована рассекреченная версия доклада спецслужб США, в которой утверждалось, что за хакерами, атаковавшими американские компьютерные системы во время предвыборной гонки, стоят российские власти, которые с помощью атак якобы желали повлиять на политический процесс в стране. В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва уже серьезно устала от обвинений и считает происходящее «охотой на ведьм».

18 мая бывший чиновник Минюста США и бывший директор ФБР Роберт Мюллер был назначен специальным советником по надзору за расследованием попыток вмешательства в выборы. Президент Дональд Трамп назвал это «охотой на ведьм»