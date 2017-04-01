МИД России предложил «автоответчик» с заказом «услуг русских хакеров»

Министерство иностранных дел России в День смеха выложило в Facebook «пилотную аудиозапись автоответчика для российских дипломатических миссий за рубежом». Вызовы сортируются по трем критериям.

«Добрый день, вы позвонили в посольство России. Если вы хотите заказать звонок российского дипломата вашим политическим конкурентам — нажмите "один", — говорит "автоответчик". — Чтобы воспользоваться услугами русских хакеров — нажмите "два". По вопросам вмешательства в выборы — нажмите "три" и ждите начала избирательной кампании. В целях повышения качества услуг все разговоры записываются».

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Запись сделана на русском и английском языках.

Ее появление связано с тем, что ряд западных стран неоднократно обвинял Россию во вмешательстве в их внутренние дела. В частности, по предположениям представителей американских властей, в июле российские хакеры взломали серверы Национального комитета Демократической партии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс. Высказывались и подозрения, что Россия могла пытаться повлиять на процесс голосования путем взлома счетных машин. Москва все обвинения последовательно опровергала.