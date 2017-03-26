МИД России выразил разочарование в связи с новыми санкциями США

Решение США о введении ограничительных мер в отношении ряда российских организаций, в том числе связанных с авиастроением и подготовкой летных специалистов, вызывает недоумение и разочарование. Об этом говорится в комментарии МИД России.

«Никаких серьезных проблем нам эта новая порция санкций, конечно, не причиняет, однако американцы даже не назвали причины, а лишь сослались на свое законодательство, запрещающее им самим сотрудничать с Ираном и Сирией», — отмечается в сообщении.

Этот шаг, как подчеркивают в российском МИД, не стыкуется с заявлениями Вашингтона о приоритетности борьбы с терроризмом, в том числе свившим гнездо на сирийской территории. Такое решение, наоборот, полностью противоречит данной установке, подрывает перспективы налаживания широкого многостороннего взаимодействия в целях разгрома террористических группировок, угрожающих всем странам, включая США.

«Официальный Вашингтон опять идет на поводу у тех, кто сделал своим основным занятием последовательное разрушение российско-американского сотрудничества. Эти деятели давно ищут врагов не там, где они реально существуют. Интересам безопасности США подобный подход явно не отвечает», — отмечает МИД.

25 марта США ввели сроком на два года санкции против восьми российских компаний из-за нарушения американского законодательства о нераспространении оружия массового поражения относительно Сирии, Ирана и КНДР. Какие именно претензии имеются к предприятиям, указано не было.