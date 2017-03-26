В Совфеде сочли санкции попыткой США «подвинуть» Россию с военного рынка

Введение санкций против еще нескольких российских компаний продиктовано желанием Вашингтона «подвинуть» Россию с рынка оборонной промышленности. Такое мнение в субботу, 25 марта, высказал РИА Новости первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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«Дело тут не в российско-американских отношениях, Россию, попросту говоря, хотят подвинуть с этого рынка (оборонной промышленности — прим. "Ленты.ру"), оттеснить», — заявил сенатор.

По его словам, ограничения едва ли нанесут ущерб российским компаниям, против которых они были введены. «Не думаю, что нас это так уж сильно затронет, у нас практически нет работы с американским рынком», — отметил Джабаров.

Он также выразил уверенность, что Москве не нужно думать об ответных мерах и горячиться: компании оборонно-промышленного сектора продолжат работать в прежнем режиме.

Ранее 25 марта стало известно, что США ввели сроком на два года санкции против восьми российских компаний из-за нарушения американского законодательства о нераспространении оружия массового поражения относительно Сирии, Ирана и КНДР. Какие именно претензии имеются к предприятиям из РФ, указано не было.