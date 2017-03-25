США ввели санкции против восьми российских организаций

США ввели санкции в отношении восьми российских организаций, инкриминировав им передачу ключевых технологий и продажу оружия Тегерану, Дамаску и Пхеньяну. Об этом ТАСС сообщил представитель администрации США.

В черный список попали «Рособоронэкспорт», «150-й авиационный ремонтный завод», внешнеэкономическое объединение «Авиаэкспорт», научно-производственное объединение «Базальт», научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения», Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Б.П. Бугаева, Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.

В чем конкретно заключаются предъявляемые российским организациям претензии, не уточняется.

В пятницу, 24 марта, сообщалось, что Вашингтон ввел санкции против 30 фирм и физических лиц. Названия конкретных организаций тогда не приводились.

Соединенные Штаты ввели санкции против ряда российских предприятий, в том числе «Рособоронэкспорта», в сентябре 2015 года и продлили их в июле 2016-го. По мнению Вашингтона, данные фирмы были замечены в поставках в Иран, КНДР или Сирию «технологий или оборудования, которые могут быть использованы при производстве оружия массового уничтожения и ракетной техники».

Закон о нераспространении ядерного оружия был введен в 2000 году в отношении Ирана. В 2005 году к нему была добавлена Сирия, а в 2006-м — КНДР.