Конгресс запретил Пентагону заключать контракты с «Рособоронэкспортом»

Палата представителей Конгресса США одобрила проект бюджета Пентагона на 2017 финансовый год, который, в частности, предусматривает запрет на сотрудничество военного ведомства с «Рособоронэкспортом». Об этом сообщает РИА Новости.

За документ сроком действия до конца сентября 2017 года, который предусматривает выделение на военные нужды 578 миллиардов долларов, проголосовал 371 конгрессмен, против — 48.

Законопроект запрещает Пентагону использовать выделенные средства на заключения контрактов с «Рособоронэкспортом». Запрет должен действовать до тех пор, пока корпорация не откажется от поставок летального вооружения в Сирию, а также пока «российские вооруженные силы не покинут Крым».

Исключения могут быть сделаны только в том случае, если после консультаций с госсекретарем и директором национальной разведки станет ясно, что кооперация с «Рособоронэкспортом» отвечает интересом США. При этом глава Пентагона должен будет убедить в необходимости подобного сотрудничества профильные комитеты Конгресса.

В середине декабря 2016 года уходящий президент США Барак Обама подписал закон об оборонных расходах на 2017 год, который ограничивает военное сотрудничество с Россией до тех пор, пока РФ не прекратит «оккупацию территории Украины и агрессивные действия, которые угрожают суверенитету и территориальной целостности Украины и членов НАТО».

В середине декабря США ослабили односторонние санкции в отношении компании «Рособоронэкспорт», разрешив приобретать специализированное цифровое оборудование, используемое в рамках реализации Договора по открытому небу (ДОН).

Соединенные Штаты ввели санкции против ряда российских предприятий, в том числе «Рособоронэкспорта», в сентябре 2015 года и продлили их в июле 2016-го. По мнению Вашингтона, данные фирмы были замечены в поставках в Иран, КНДР или Сирию «технологий или оборудования, которые могут быть использованы при производстве оружия массового уничтожения и ракетной техники».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Подавляющее большинство стран мира не признает результаты голосования и называет полуостров оккупированной территорией. В Москве настаивают на легитимности процедуры присоединения полуострова.