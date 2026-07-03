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Силовые структуры
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12:11, 3 июля 2026Силовые структуры

Раскрыта роль возлюбленной российского студента в жестокой расправе над ним

ТАСС: Организатором убийства студента в Омске была девушка Кира, в которую он был влюблен
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Организатором жестокой расправы над 20-летним студентом в Омске оказалась его возлюбленная по имени Кира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По информации источника, девушка списывалась со всеми участниками преступления и жаловалась, что молодой человек ей надоел. Девушка Кира нигде не училась и не работала, жила на родительские деньги. «Из шести убийц, кстати, только она реально девушка. Еще двое родились парнями, а девушками являются только по паспорту и ощущают себя девушками (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ)», — объяснил источник.

Ранее сообщалось, что обвиняемые в жестокой расправе над омским студентом мужчины хотели стать транссексуалами (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

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