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09:16, 3 июля 2026Силовые структуры

Обвиняемые в расправе над российским студентом мужчины хотели стать транссексуалами

РИА: Обвиняемые в убийстве студента в Омске мужчины хотели стать транссексуалами
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Обвиняемые в жестокой расправе над 20-летним студентом в Омске мужчины хотели стать транссексуалами (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.

По его словам, все обвиняемые употребляли специальные гормоны и вещества для роста груди. Кроме того, они отращивали волосы и старались вести себя женственно. «Они все трансы», — сказал он.

Ранее сообщалось, что жестоко лишенный жизни студент из Омска испытывал безответную любовь к девушке.

По данным следствия, 20 июня компания из четверых парней и двух девушек 20-24 лет связали руки и ноги студенту скотчем и перетащили его к заброшенному зданию. Там они нанесли ему множество ранений ножом в шею и грудную клетку. После этого фигуранты попытались скрыть следы, обмотав тело мусорными мешками и спрятав в яме.

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