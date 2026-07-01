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11:44, 1 июля 2026Силовые структуры

Жестоко лишенный жизни студент из Омска испытывал безответную любовь

Жестоко убитый студент из Омска был безответно влюблен
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Жестоко лишенный жизни студент из Омска испытывал безответную любовь к девушке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Уточняется, что юноша не был в отношениях ни с одной из двух арестованных девушек, взятых под стражу по делу о расправе с ним. Причастность его бывшей подруги к преступлению также опровергнута.

По версии следствия, 20 июня компания из четверых парней и двух девушек 20-24 лет связали руки и ноги студенту скотчем и перетащили его к заброшенному зданию, где нанесли множество ранений ножом в шею и грудную клетку. После они попытались скрыть следы, обмотав тело мусорными мешками и спрятав в яме.

Всю компанию взяли под стражу. Основной версией считаются неприязненные отношения. Они могли возникнуть на фоне финансового конфликта. Известно, что молодые люди специально приехали для расправы из других городов.

Ранее сообщалось, что студент неоднократно виделся с компанией.

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