Стало известно о встречах российского студента с лишившей его жизни компанией

Убийцы омского студента встречались с ним до исполнения плана

Шесть обвиняемых в расправе над омским студентом виделись с ним до исполнения плана. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, молодой человек не мог поехать с незнакомыми людьми на пустырь — когда компания оказалась в Омске, она несколько раз виделась со своей жертвой вживую, после чего заманила на место расправы.

Основной версией считаются неприязненные отношения. Они могли возникнуть на фоне финансового конфликта. По версии следствия, 20 июня компания из четверых парней и двух девушек 20-24 лет связали руки и ноги студенту скотчем и перетащили его к заброшенному зданию, где нанесли множество ранений ножом в шею и грудную клетку. После они попытались скрыть следы, обмотав тело мусорными мешками и спрятав в яме.

Двух парней и двух девушек отправили под арест, еще двоим изберут меру пресечения 30 июня.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области местный житель попытался заживо сжечь врача в поликлинике.

