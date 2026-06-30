Заживо сжечь врача на рабочем месте попытался россиянин

В Липецкой области житель попытался заживо сжечь врача в поликлинике

В селе Красное Липецкой области 60-летний житель попытался заживо сжечь врача в поликлинике. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 26 июня фигурант пришел к медику на рабочее место, из личной неприязни облил женщину бензином из бутылки и попытался его поджечь спичкой. Мужчину остановил пациент, ожидавший приема. Врач не пострадала.

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