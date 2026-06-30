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Силовые структуры
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07:20, 30 июня 2026Силовые структуры

Заживо сжечь врача на рабочем месте попытался россиянин

В Липецкой области житель попытался заживо сжечь врача в поликлинике
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ekaterina Sychkova / Globallookpress.com

В селе Красное Липецкой области 60-летний житель попытался заживо сжечь врача в поликлинике. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 26 июня фигурант пришел к медику на рабочее место, из личной неприязни облил женщину бензином из бутылки и попытался его поджечь спичкой. Мужчину остановил пациент, ожидавший приема. Врач не пострадала.

Ранее появились подробности нападения автоподставщиков на полицейского в центре Москвы. Возбуждено уголовное дело.

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