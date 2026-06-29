Появились подробности нападения автоподставщиков на полицейского в центре Москвы

СК: Подозреваемые напали на приехавшего на вызов сотрудника ДПС и сбили видеорегистратор

Появились подробности нападения автоподставщиков на прибывшего на вызов сотрудника ДПС в центре Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

По данным следствия, 28 июня на Маросейке девушка ударилась об автомобиль, когда переходила дорогу. Водитель вышел к ней и в этот момент к нему подбежали ее знакомые с требованием заплатить компенсацию. Мужчина вызвал ДПС. Когда инспектор приехал на место, фигуранты стали оскорблять его, напали со спины и намеренно сбили видеорегистратор с обмундирования полицейского, а потом скрылись.

Сейчас подозреваемые установлены и задержаны.

Ранее сообщалось, что в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.