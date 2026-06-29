Лишенного жизни российского студента заманили на заброшку самородком

Убитого студента из Омска заманили к заброшенному зданию самородком

Студента из Омска заманили на место преступления обещанием передать золотой самородок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя объединенной пресс-службы омских судов Аскера Абишова.

По его данным, фигуранты назначили студенту место встречи около заброшенного здания, расположенного в 107-м военном городке в Омске. Там жертву обездвижили и переместили на другой участок.

Семерых россиян 22-24 лет подозревают в расправе над студентом, которого без признаков жизни нашли на пустыре. Они задержаны. По версии правоохранителей, молодые люди из корысти заманили жертву на встречу, где связали и несколько раз ударили ножом, после чего попытались скрыть следы. Для расправы они специально приехали из других городов.

Ранее задержанные объяснили свой мотив.