Назван фаворит матча 1/8 финала ЧМ-2026 между Норвегией и Бразилией

Сборная Бразилии — фаворит матча 1/8 финала ЧМ-2026 с Норвегией

Назван фаворит матча 1/8 финала ЧМ-2026 между сборными Норвегии и Бразилии. Об этом сообщает Betonmobile.

Фаворитами встречи считаются бразильцы. Поставить на их победу можно с коэффициентом 1.90. Успех норвежцев менее вероятен — 4.00. Ничья оценивается коэффициентом 3.60.

В 1/16 финала сборная Норвегии обыграла команду Кот-д'Ивуара со счетом 2:1. В своем матче бразильцы на последних минутах вырвали победу у японцев — 2:1.

Матч сборных Бразилии и Норвегии пройдет 5 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.