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Силовые структуры
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12:05, 3 июля 2026Силовые структуры

Следователи дали оценку подрыву автомобиля с чиновниками в российском городе

СК квалифицировал подрыв автомобиля чиновников в Курской области как теракт
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

Российские следователи дали оценку подрыву автомобиля с чиновниками в Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, случившееся квалифицировали как террористический акт, возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают оперативные службы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к преступлению.

О ЧП стало известно 3 июля 2026 года. Автомобиль, в котором находился глава Рыльского района Владимир Ковальчук, подорвался на взрывном устройстве, которое установили с помощью беспилотника. У чиновника минно-взрывная травма и слепые осколочные ранения ног.

Еще один пострадавший — глава управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. У него непроникающее ранение живота и осколочное ранение бедра, его также доставили в больницу. Ранения также получили начальник управления культуры и специалист отдела гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС).

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