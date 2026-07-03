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Бывший СССР
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12:12, 3 июля 2026Бывший СССР

Стало известно о предстоящем визите Пашиняна в Россию

«ФедералПресс»: Пашинян примет участие в выставке в Екатеринбурге с 6 по 9 июля
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Россию, где примет участие в промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Об этом сообщает межрегиональный медиахолдинг «ФедералПресс» со ссылкой на неназванный источник.

«О визите Пашиняна стало известно еще вчера (2 июля — прим. «Ленты.ру»). Это потребовало изменений в графике высокопоставленных гостей. Какие переговоры планирует провести премьер Армении, пока неизвестно», — сообщил собеседник издания.

Никол Пашинян впервые официально посетит Россию после парламентских выборов в Армении. Голосование прошло 7 июня, по итогам которого большинство получила партия действующего главы кабинета министров «Гражданский договор».

Промышленная выставка «Иннопром» пройдет с 6 по 9 июля в Екатеринбурге.

1 июля премьер-министр России Михаил Мишустин поговорил с Николом Пашиняном по телефону впервые после выборов. Стороны обсудили взаимодействия Москвы и Еревана в экономическом и торговом секторах.

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