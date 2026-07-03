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12:12, 3 июля 2026Наука и техника

F-15EX стал ведомым для MQ-28

TWZ: Истребитель F-15EX стал ведомым для беспилотника MQ-28
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Samuel King / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Истребитель F-15EX в ходе учений Valiant Shield 26 стал ведомым для беспилотника MQ-28. Об этом пишет TWZ.

В ходе недавних учений, прошедших над Тихим океаном, пилотируемый истребитель и беспилотный летательный аппарат отработали взаимодействие и контроль за совместной миссией. Издание отмечает, что F-15EX и MQ-28 регулярно появляются на рендерах компании-производителя Boeing, что может указывать на будущую роль самолета четвертого поколения.

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В апреле портал Breaking Defense сообщил, что Военно-воздушные силы (ВВС) США планирует вдвое увеличить закупки истребителей F-15EX.

В октябре то же издание рассказывало, что ВВС США захотели купить еще сотни истребителей пятого поколения F-35 и F-15EX для обеспечения стратегии национальной обороны президента страны Дональда Трампа.

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