15:42, 30 октября 2025Наука и техника

ВВС США захотели еще сотни F-15EX и F-35

BD: ВВС США захотели увеличить парк F-35 из-за глобальных обязательств
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: IMAGO / Xpi / Globallookpress.com

Военно-воздушные силы (ВВС) США захотели купить еще сотни истребителей пятого поколения F-35 и F-15EX поколения 4++ для обеспечения стратегии национальной обороны президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом пишет Breaking Defense (BD).

«Утвержденный Конгрессом обзор истребительной авиации ВВС, полученный Breaking Defense, показывает, что для выполнения глобальных обязательств необходимо до 1558 боеготовых реактивных самолетов, что требует увеличения закупок таких истребителей, как F-15EX и F-35», — говорится в материале.

Отмечается, что парк необходимо увеличить, чтобы противостоять «ожидаемым угрозам». К 2026 финансовому году в арсенале ВВС США будет 1271 боеготовый истребитель, поэтому в течение следующего десятилетия ведомству потребуется еще почти триста самолетов.

В обзоре авиации пишут, что показателя в 1369 самолетов ВВС США могут достигнуть к началу 2030-х годов. При этом автор публикации допустил, что такие планы могут оказаться невыполнимыми из-за ограниченного финансирования и недостатка производственных мощностей.

В октябре журнал The National Interest писал, что поставка новой партии истребителей F-15EX ВВС США задерживается из-за забастовки рабочих предприятий компании Boeing.

